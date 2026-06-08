Pirelli scontro sul Golden Power | i cinesi ricorrono al Tar
I soci cinesi di Pirelli hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo per contestare le limitazioni sulla loro rappresentanza nel consiglio di amministrazione, imposte dal governo italiano con il cosiddetto Golden Power. Se il ricorso dovesse essere accolto, potrebbe cambiare la composizione del consiglio. Attualmente, i soci cinesi sono rappresentati da tre consiglieri, una decisione che ha suscitato contestazioni. La vicenda riguarda le restrizioni sulla partecipazione straniera nelle società strategiche italiane.
Come cambierà il consiglio di amministrazione se il ricorso al Tar vince?. Perché i soci cinesi hanno limitato la loro rappresentanza a tre consiglieri?. Quali poteri toglie esattamente il Golden Power agli investitori asiatici?. Chi guiderà la strategia di Pirelli dopo l'assemblea del 25 giugno?.? In Breve Soci Cnrc e Marco Polo detengono il 34,1% delle quote della Bicocca. Limiti golden power riducono i rappresentanti asiatici a 3 consiglieri su 18. Assemblea degli azionisti confermata per il prossimo 25 giugno. Marco Tronchetti punta alla presidenza del consiglio di amministrazione.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
La Cina non molla Pirelli. Sinochem ricorre al Tar contro il Golden powerLa società cinese Sinochem ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo contro il provvedimento di Golden Power che limita l’acquisizione di...
Temi più discussi: Pirelli, Camfin presenta la lista per il cda: Tronchetti Provera potrebbe tornare alla presidenza dopo 10 anni; Pirelli, scontro sul controllo del gruppo: i soci cinesi fanno ricorso al Tar contro il Golden Power; Pil Italia, l'Ocse alza le stime al +0,5%. L'inflazione mangia la crescita dei salari; Questioni di valuta, i semiconduttori Ue soffocati dal cappio Stati Uniti-Giappone.
Pirelli, scontro sul controllo del gruppo: i soci cinesi fanno ricorso al Tar contro il Golden Power ift.tt/0x4SlrB x.com
Pirelli, i soci cinesi fanno ricorso al Tar contro il Golden PowerLa società precisa che i ricorsi non incidono sul regolare svolgimento dell’assemblea degli azionisti in programma il prossimo 25 giugno che rinnoverà il Cda ... ilsole24ore.com
Pirelli, scontro sul controllo del gruppo: i soci cinesi fanno ricorso al Tar contro il Golden PowerI ricorsi non impatteranno sul regolare svolgimento dell’assemblea degli azionisti in programma il prossimo 25 giugno 2026 ... affaritaliani.it