Pirelli scontro sul Golden Power | i cinesi ricorrono al Tar

Notizia in breve

I soci cinesi di Pirelli hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo per contestare le limitazioni sulla loro rappresentanza nel consiglio di amministrazione, imposte dal governo italiano con il cosiddetto Golden Power. Se il ricorso dovesse essere accolto, potrebbe cambiare la composizione del consiglio. Attualmente, i soci cinesi sono rappresentati da tre consiglieri, una decisione che ha suscitato contestazioni. La vicenda riguarda le restrizioni sulla partecipazione straniera nelle società strategiche italiane.