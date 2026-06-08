PIRANDELLO MAI VISTO COSÌ | Salvatore Carmine Guglielmino ripercorre i luoghi de L’Esclusa a teatro
A novant’anni dalla morte di Pirandello, il suo primo e unico romanzo, L’Esclusa, viene portato in scena per la prima volta. L’adattamento teatrale ripercorre i luoghi descritti nel libro, con l’attore Salvatore Carmine Guglielmino che cammina tra le scene, rivivendo le atmosfere del romanzo. La rappresentazione si svolge in un teatro di dimensioni contenute, con scene che richiamano ambientazioni rurali e interne domestiche.
A novant’anni dalla morte di Luigi Pirandello, arriva finalmente a teatro il suo primo romanzo e l’unico che l’autore non trasformò mai in opera teatrale: L’Esclusa. A firmare la regia è Salvatore Carmine Guglielmino, tra le figure più originali del panorama teatrale contemporaneo, ideatore del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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