L’Esclusa l’opera di Pirandello arriva in Italia grazie a Salvatore Carmine Guglielmino

Da novella2000.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’unico romanzo che Pirandello non ha mai portato in teatro arriva in Italia con protagonisti Debora Caprioglio e Stefano Masciarelli. L’unico romanzo di Luigi Pirandello mai portato in scena, L’Esclusa, arriva a teatro grazie alla regia di Salvatore Carmine Guglielmino. Questo progetto, che toccherà Catania, Roma, Palermo e Agrigento, celebra il 90esimo anniversario della morte di Pirandello, avvenuta il 10 dicembre 1936. L’Esclusa, scritto nel 1893 e pubblicato nel 1901, è stato rielaborato in tre versioni con finali diversi, ma mai portato sul palcoscenico dall’autore. Il progetto, intitolato I luoghi dell’Esclusa, è firmato dal regista e attore Salvatore Carmine Guglielmino, noto per il Mitoff Festival, rassegna itinerante di teatro classico che dal 2018 attraversa i teatri greco-romani di Sicilia. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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