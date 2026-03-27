Mutamento improvviso | Feltri mai visto così contro Meloni

Vittorio Feltri ha espresso un commento molto forte sullo stato attuale della politica di Giorgia Meloni dopo il risultato del referendum. L’intervento è stato caratterizzato da toni duri e diretti, senza mezzi termini. Feltri ha commentato pubblicamente la situazione, evidenziando un cambiamento improvviso nel suo modo di esprimersi e nei giudizi sulla leader politica.

Vittorio Feltri è intervenuto, in modo durissimo e senza giri di parole, sul momento politico di Giorgia Meloni dopo l’esito del referendum. Le dichiarazioni rilasciate in un’intervista al Fatto Quotidiano hanno attirato l’attenzione per toni e contenuti. Il direttore editoriale del Giornale ha descritto un cambiamento che, a suo dire, lo avrebbe colpito per rapidità e tempistiche: «Un mutamento talmente improvviso e inatteso che non riesco neanche a commentarlo». Nella stessa risposta, Feltri ha aggiunto: «È una reazione scomposta». Le dichiarazioni arrivano a ridosso delle decisioni e delle prese di posizione successive al voto, in un quadro che, secondo l’intervista, evidenzierebbe un clima interno più complesso nell’area di governo. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Mutamento improvviso”: Feltri mai visto così contro Meloni Articoli correlati Sondaggi, il colpo di scena improvviso: “Sono calati tutti a picco”. Mai successo cosìSondaggi politici: l’ultima rilevazione di YouTrend per Sky Tg24 restituisce un quadro in chiaroscuro per il centrodestra, con un arretramento... Leggi anche: Un Messi mai visto: provoca gli avversari così Vittorio Feltri con il suo Intervento fa Impazzire la platea e la Meloni si commuove