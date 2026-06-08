La Premier League ha messo nel mirino Pio Esposito, attaccante dell’Inter. Il club inglese avrebbe avanzato un’offerta per il giocatore, che però sembra destinato a rimanere in nerazzurro anche nella prossima stagione. La società italiana è preoccupata per la possibile partenza, ma finora non ci sono state conferme ufficiali o trattative concluse. Esposito, intanto, si prepara a continuare il suo percorso con l’Inter.

Assalto dalla Premier League per Pio Esposito con l’attaccante dell’Inter che, però, difficilmente saluterà la formazione nerazzurra in vista della prossima stagione. Esposito nel mirino delle big inglesi (Ansa Foto) – calciomercato.it Autore di un’ottima stagione al suo esordio in Serie A, Pio Esposito ha fatto molto bene anche nelle ultime due amichevoli della nazionale azzurra, regalando due successi alla formazione di Silvio Baldini contro Lussemburgo e Grecia. Le ottime prestazioni fornite dall’attaccante hanno portato più di qualche club a metterlo nel mirino, pronti a fare un’offerta all’Inter per il giovane centravanti. Stando a quanto riportato da TeamTalk, Arsenal, Tottenham, Chelsea e Manchester United sarebbero sulle tracce del gioiello nerazzurro, pronte a fare un’offerta all’Inter per assicurarsi il suo cartellino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Calciomercato.it - Pio Esposito finisce nel mirino della Premier League, preoccupazione Inter

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inter, Pio Esposito nel mirino del Manchester United: proposto ZirkzeeIl Manchester United ha presentato un’offerta per il difensore dell’Inter, Pio Esposito, dopo la sua prima stagione con la squadra.

Mercato Inter, Bisseck nel mirino della Premier League e della Bundesliga: la posizione del club nerazzurroIl difensore tedesco, che ha fatto parte della squadra durante la vittoria del doppio, sta attirando l’attenzione di diversi club europei.

Temi più discussi: Grecia-Italia 0-1, la Nazionale vince l’amichevole a Creta: decide il gol di Pio Esposito; Italia vittoriosa in Grecia. Pio Esposito decisivo per la seconda volta in pochi giorni; La giovane Italia di Baldini batte il Lussemburgo: Pio Esposito regala un sorriso dopo il disastro Mondiali; Italia, buona la prima per Baldini: ci pensa Pio Esposito. Olanda ko con l'Algeria, pari Polonia.

L’ #Italia vince in casa della #Grecia nonostante l’inferiorità numerica. Finisce 0-1 a Creta. Decisiva la rete di Pio #Esposito. Tutti i dettagli su barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: buff.ly/4ibFrNk x.com

Grecia 0-1 Italia - Pio Esposito 18' reddit

Italia, chi trova Pio Esposito, trova un tesoro: l’anno d’oro del bomber con una sola macchiaPio Esposito cancella il rigore fallito contro la Bosnia ed eguaglia Rivera: i numeri dell'attaccante in Azzurro e con l'Inter ... sport.virgilio.it

Grecia-Italia 0-1, la Nazionale vince l’amichevole a Creta: decide il gol di Pio EspositoLeggi su Sky TG24 l'articolo Grecia-Italia 0-1, la Nazionale vince l’amichevole a Creta: decide il gol di Pio Esposito ... tg24.sky.it