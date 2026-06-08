Inter Pio Esposito nel mirino del Manchester United | proposto Zirkzee

Il Manchester United ha presentato un’offerta per il difensore dell’Inter, Pio Esposito, dopo la sua prima stagione con la squadra. La proposta arriva in un momento in cui il giocatore si è messo in evidenza nel campionato italiano. Contestualmente, è stato proposto anche l’attaccante Zirkzee, senza dettagli sui termini delle trattative o sui tempi di conclusione. La società nerazzurra non ha ancora comunicato ufficialmente sui movimenti di mercato.

Dopo un’ ottima prima stagione con la maglia dell’Inter, era prevedibile che un talento come Pio Esposito finisse nel mirino di alcune delle principali potenze del calcio europeo. Il classe 2005 ha dimostrato non solo di saper sfruttare al meglio i suo 191 centimetri, ma anche di saper dialogar e con la squadra, e soprattutto, di vedere la porta con continuità. Le due reti con l’Italia di Silvio Baldini hanno ulteriormente incrementato il suo rendimento, tanto che diversi club inglesi stanno iniziando a muovere i primi passi. Il Manchester United punta Pio Esposito. Dieci reti stagionali con la maglia dell’Inter, a cui si aggiungono cinque gol con la maglia della Nazionale maggiore. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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