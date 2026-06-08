Pio Esposito brilla ancora | evita le domande sull’Inter e pensa solo alla Nazionale

Da forzainter.eu 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pio Esposito si è concentrato esclusivamente sulla sua esperienza con la Nazionale, evitando di rispondere a domande sull’Inter. Dopo aver concluso con successo la stagione con il club, il giocatore ha deciso di non commentare questioni legate alla squadra di club e di dedicarsi esclusivamente alla rappresentativa nazionale.

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Pio Esposito dopo l’ottima stagione in maglia nerazzurra continua a prendersi la scena anche in Nazionale. L’attaccante è andato nuovamente a segno nella partita contro la Grecia, mostrando continuità dopo la rete segnata contro il Lussemburgo. Il talento nerazzurro fa felice anche l’Inter che è sempre più sicura di avere già in casa l’attaccante del futuro. Intervistato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita, il classe 2005 ha dimostrato grande maturità evitando le domande sul futuro del compagno di squadra Calhanoglu. L’attaccante ha risposto in maniera secca: “ Fatemi solo domande sulla partita, ho pensato solo a quello in questi giorni”. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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