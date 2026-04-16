In vista della sfida di San Siro contro il Cagliari e della semifinale di Coppa Italia contro il Como, l'allenatore dell'Inter sta considerando alcune rotazioni nella formazione. Si ipotizza una possibilità di impiego per Pio Esposito, che potrebbe trovare spazio dopo un periodo di assenza. Inoltre, si discute anche di un possibile ritorno in squadra di Carlos Augusto, che potrebbe contribuire alla strategia della partita.

Inter News 24 Inter Cagliari, Chivu pensa al turnover in vista della sfida di San Siro e il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Como. L’Inter torna al lavoro ad Appiano Gentile. Dopo il giorno di pausa concesso da Cristian Chivu, i nerazzurri hanno ripreso gli allenamenti alla Pinetina per preparare l’anticipo della trentatreesima giornata contro il Cagliari. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il tecnico starebbe valutando un ampio turnover: per la prima volta, la priorità potrebbe essere data alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como, in programma martedì 21 aprile, portando a diverse novità nella formazione che scenderà in campo domani sera a San Siro.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Cagliari, Chivu pensa al turnover: nuova chance per Pio Esposito, si rivede anche Carlos Augusto? Le ultime

Notizie correlate

LIVE Alle 20,45 Fiorentina-Inter: Kean sfida Pio, Chivu con Carlos Augusto(4-1-4-1) De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean.

Leggi anche: Inter-Pisa, Chivu pensa alle rotazioni: Frattesi e Pio Esposito in pole

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Inter, prima il Cagliari e poi il Como: l’11 nella testa di Chivu per venerdì; Le probabili formazioni di Inter-Cagliari (Serie A); Chivu recupera qualche giocatore per il Cagliari? Le ultime dall'infermeria dell'Inter; Inter formato Chivu, volata finale con vista scudetto.

CdS - Inter-Cagliari, Chivu pensa al turnover: possibili novità in difesa, centrocampo e attaccoSono ripresi ieri gli allenamenti alla Pinetina dopo il giorno di riposo concesso da Cristian Chivu ai giocatori. Cominciano quindi ad arrivare le prime novità in vista di Inter-Cagliari, in programma ... msn.com

Inter, brutte notizie per Chivu: due titolari saltano il CagliariL'Inter torna ad allenarsi in vista della sfida contro il Cagliari nella quale Chivu dovrà fare a meno di due titolari. spaziointer.it

Inter-Cagliari è anche la sua partita - facebook.com facebook

#Inter, col #Cagliari per rimettere in moto la macchina da gol: nel mirino un #record del 2020-21 x.com