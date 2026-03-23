L'Inter frena anche a Firenze contro la Fiorentina e complica notevolmente la sua corsa verso lo scudetto. Termina 1-1 al Franchi: Pio Esposito sblocca la partita dopo appena 41 secondi ma poi i nerazzurri vanno troppo in gestione e non riescono a raddoppiare. La squadra di Chivu abbassa il ritmo e la Fiorentina ne approfitta. Nella ripresa l'errore grave di Barella in disimpegno porta al gol di Ndour che sfrutta la respinta non perfetta di Sommer e firma il definitivo 1-1. Nei secondi finali Pio Esposito si costruisce la chance del gol vittoria ma viene murato da un ottimo De Gea. I nerazzurri confermano il momento negativo e adesso vedono Milan e Napoli rispettivamente a -6 e -7. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Fiorentina-Inter 1-1, le pagelle: De Gea (7,5) salva la viola allo scadere, Pio Esposito (7) gioca da solo. Barella (5) che errore

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