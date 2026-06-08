Pino Insegno ha celebrato il matrimonio del fratello con un altro uomo, partecipando come testimone e officiando la cerimonia. L’evento si è svolto in un’atmosfera intima, tra sorrisi e abbracci, e ha coinvolto amici e parenti. La scena è stata caratterizzata da momenti di commozione, con le persone presenti che hanno condiviso emozioni profonde durante lo scambio delle promesse.

Ci sono celebrazioni che vanno ben oltre il semplice rito e diventano un concentrato di affetto, emozione e sentimenti autentici. È quanto accaduto nelle campagne romane, dove Claudio Insegno e Stefano Minotti hanno coronato il loro amore davanti ad amici, parenti e numerosi volti noti dello spettacolo. A rendere ancora più speciale la giornata è stata la presenza di Pino Insegno, chiamato a officiare personalmente l’unione civile del fratello, regalando agli invitati momenti di grande emozione alternati a sorrisi e battute. Pino Insegno commosso sposa il fratello e il suo compagno: momento da incorniciare. L’annuncio delle nozze era arrivato mesi fa in modo originale e divertente, attraverso una sorta di locandina cinematografica intitolata “ Non Ci Resta Che il Matrimonio ”, realizzata dagli stessi futuri sposi. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Pino Insegno ha commosso tutti, è stato lui a sposare il fratello con un altro uomo: momento emozionante!

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Pino Insegno ha commosso tutti, è stato lui a sposare il fratello con un altro uomo: che emozione!

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