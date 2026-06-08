Pino Insegno ha commosso tutti è stato lui a sposare il fratello con un altro uomo | momento emozionante!

Da donnapop.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Pino Insegno ha celebrato il matrimonio del fratello con un altro uomo, partecipando come testimone e officiando la cerimonia. L’evento si è svolto in un’atmosfera intima, tra sorrisi e abbracci, e ha coinvolto amici e parenti. La scena è stata caratterizzata da momenti di commozione, con le persone presenti che hanno condiviso emozioni profonde durante lo scambio delle promesse.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ci sono celebrazioni che vanno ben oltre il semplice rito e diventano un concentrato di affetto, emozione e sentimenti autentici. È quanto accaduto nelle campagne romane, dove Claudio Insegno e Stefano Minotti hanno coronato il loro amore davanti ad amici, parenti e numerosi volti noti dello spettacolo. A rendere ancora più speciale la giornata è stata la presenza di Pino Insegno, chiamato a officiare personalmente l’unione civile del fratello, regalando agli invitati momenti di grande emozione alternati a sorrisi e battute. Pino Insegno commosso sposa il fratello e il suo compagno: momento da incorniciare. L’annuncio delle nozze era arrivato mesi fa in modo originale e divertente, attraverso una sorta di locandina cinematografica intitolata “ Non Ci Resta Che il Matrimonio ”, realizzata dagli stessi futuri sposi. 🔗 Leggi su Donnapop.it

pino insegno ha commosso tutti 232 stato lui a sposare il fratello con un altro uomo momento emozionante
© Donnapop.it - Pino Insegno ha commosso tutti, è stato lui a sposare il fratello con un altro uomo: momento emozionante!
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Pino Insegno ha commosso tutti, è stato lui a sposare il fratello con un altro uomo: che emozione!

Video Pino Insegno ha commosso tutti, è stato lui a sposare il fratello con un altro uomo: che emozione!

Notizie e thread social correlati

Pino Insegno celebra il matrimonio del fratello Claudio con Stefano Minotti: le parole che hanno commosso tuttiSabato 6 giugno, nelle campagne romane, si è svolta una cerimonia civile per il matrimonio tra Claudio Insegno e Stefano Minotti.

“Pino Insegno è un fratello, mi è stato accanto per un problema mio personale di salute. Ho desiderato guarire anche per lui”: così Roberto CiufoliRoberto Ciufoli ha parlato a Nunzia De Girolamo nel programma “Ciao Maschio” e ha descritto il suo rapporto con Pino Insegno, definendolo un fratello...

Temi più discussi: Reazione a Catena, Pino Insegno: Sono figlio della gente, non una vittima sacrificale. L'Eredità? Non sarebbe una promozione - Intervista; Pino Insegno, L’Eredità è finita ma Reazione a catena non va ancora in onda: la scelta della Rai; Eleonora, chi è la vincitrice del 'Torneo dei Campioni' de L’Eredità: Liorni commosso e 'Professoresse' in lacrime, quanto ha vinto; La prima volta sul set di Linda Pani: la professoressa dell’Eredità che nessuno si aspettava al cinema.

pino insegno pino insegno ha commossoPino Insegno, chi è il fratello Claudio e perché ha celebrato il suo matrimonio arcobalenoL’attore e fratello minore del conduttore si è sposato con il compagno Stefano Minotti dopo sette anni di fidanzamento: a celebrare l’unione civile proprio Pino ... libero.it

Pino Insegno ha celebrato le nozze del fratello Claudio con Stefano Minotti: i video, le foto, i vip invitatiIl conduttore di Reazione a Catena ha celebrato l'unione civile del fratello e del compagno dopo sette anni di fidanzamento ... today.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web