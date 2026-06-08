Sabato 6 giugno, nelle campagne romane, si è svolta una cerimonia civile per il matrimonio tra Claudio Insegno e Stefano Minotti. Alla celebrazione hanno partecipato amici e parenti, con fiori e un’atmosfera semplice. Pino Insegno, fratello di Claudio, ha pronunciato parole che hanno suscitato emozioni tra i presenti. La coppia ha ufficializzato la loro unione in un contesto all'aperto, caratterizzato da un’atmosfera intima e raccolta.

Fiori d’arancio per Claudio Insegno e Stefano Minotti, che si sono uniti civilmente sabato 6 giugno con una cerimonia celebrata nelle campagne romane. A rendere ancora più speciale il matrimonio è stata la presenza di Pino Insegno, che ha officiato personalmente il rito del fratello minore. L’annuncio delle nozze era arrivato nei mesi scorsi in modo originale: amici e conoscenti avevano ricevuto via WhatsApp la finta locandina di un film intitolata “ Non ci resta che il matrimonio “, scelta che riflette perfettamente il mondo creativo dei due sposi, entrambi da anni legati al teatro e allo spettacolo. Insegno infatti è attore, regista e doppiatore, mentre Step Minotti è aiuto regista e sceneggiatore. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Pino Insegno celebra il matrimonio del fratello Claudio con Stefano Minotti: le parole che hanno commosso tutti

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