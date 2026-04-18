Pino Insegno è un fratello mi è stato accanto per un problema mio personale di salute Ho desiderato guarire anche per lui | così Roberto Ciufoli

Da ilfattoquotidiano.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto Ciufoli ha parlato a Nunzia De Girolamo nel programma “Ciao Maschio” e ha descritto il suo rapporto con Pino Insegno, definendolo un fratello che gli è stato vicino durante un problema di salute personale. Ha spiegato di aver voluto migliorare per poter stare bene anche per lui. Durante l’intervista, ha anche menzionato i cambiamenti nella sua vita e l’ipotesi di un possibile ritorno della Premiata Ditta.

Roberto Ciufoli si racconta a Nunzia De Girolamo a “Ciao Maschio” e ripercorre i cambiamenti che hanno segnato la sua vita, il rapporto con Pino Insegno e l’ipotesi di un ritorno della Premiata Ditta. “I cambiamenti ci sono stati continuamente – ha detto – Mi piace molto essere in viaggio in generale. Viaggio non soltanto fisicamente ma proprio mentalmente. E quindi sapere che sto viaggiando e non sto vagabondando mi aiuta molto”. Ciufoli ricorda con affetto il percorso professionale con la Premiata Ditta e nonostante la fine di quel percorso artistico, sul piano umano non si è mai interrotto nulla: “ Abbiamo continuato a volerci bene. Mi sembra una bella conquista.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Pino Insegno è un fratello, mi è stato accanto per un problema mio personale di salute. Ho desiderato guarire anche per lui”: così Roberto Ciufoli

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