Il pomeriggio di Rai 1 si è acceso con una nuova puntata di La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo. Durante la trasmissione sono state assegnate le pagelle del giorno, con Claudio Pallitto che ha difeso Chanel Totti assegnandole il massimo dei voti, mentre Pino Insegno ha ricevuto un 5 per una gaffe su Tredici Pietro. La puntata ha visto anche interventi e commenti sui protagonisti di questa edizione.

Il pomeriggio di Rai 1 si riaccende con una nuova puntata de La Volta Buona. Caterina Balivo, nell’appuntamento di oggi, lunedì 20 aprile, mette al centro temi molto diversi ma ugualmente discussi: dalle relazioni che resistono al tempo e alle critiche, fino al peso dei giudizi, soprattutto sui social. In studio il racconto si muove tra storie personali e momenti più leggeri: c’è chi parla d’amore senza schemi, chi ripercorre legami complessi e chi si espone su questioni più attuali, come il rapporto con il proprio corpo e con l’opinione degli altri. Dalla coppia Vianello-Elfrida fino al caso Chanel Totti, le nostre pagelle. Edoardo Vianello ed Elfrida, l’amore non ha (davvero) età (8).🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 20 aprile: Claudio Pallitto difende Chanel Totti (10), Pino Insegno, la gaffe su Tredici Pietro (5)

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“Questa violenza verbale è brutta, fatevi curare. Chanel Totti è bellissima”: il personal trainer Claudio Pallitto difende la figlia d’arte dal bullismo onlineUn semplice video in palestra ha scatenato commenti felicissimo come “fruttivendola”, “rubustina” o “100kg” in riferimento al peso.

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La verità è che Antonio Conte era convinto che, dopo il 2 a 2 contro l'Inter, il resto era di fatto una formalità. Non è un caso che abbiano festeggiato quel pareggio come se fosse stata una vittoria . Magari è la volta buona che la finiamo con la mitologia contiana x.com

IL NUOVO BRANO DELLE GANGA SISTERS " LA VOLTA BUONA" INNO UFFICIALE DELLA FIACCOLA PER LA PACE - facebook.com facebook