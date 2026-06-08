Nel 2025, l’export di pinne di squalo dell’Unione Europea ha registrato un calo del 31,3%. La diminuzione è legata all’introduzione di nuovi codici di prodotto adottati dall’UE, che hanno rafforzato i controlli sulle esportazioni. Le nuove normative riguardano specie di squali protette e soggette a restrizioni dalla convenzione CITES. Questi cambiamenti hanno portato a una riduzione delle spedizioni di pinne di alcune specie, con un impatto significativo sul settore.

Perché i nuovi codici prodotto di Bruxelles hanno causato questo crollo?. Quali specie di squali sono ora soggette ai nuovi controlli CITES?. Come influiscono i costi burocratici sui margini delle imprese esportatrici?. Chi risponderà del ritardo legislativo denunciato al Mediatore europeo?.? In Breve Export verso Singapore (41,5%) e Cina (40,9%) domina il mercato asiatico.. Nuovi codici prodotto e 60 specie CITES aumentano i costi burocratici.. Prodotti congelati rappresentano l'89,9% del valore totale delle esportazioni.. Ricorso al Mediatore europeo presentato nell'aprile 2026 per mancanza di trasparenza.. L’export europeo di pinne di squalo cala del 31,3% nel 2025: i nuovi controlli di Bruxelles incidono sul mercato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pinne di squalo: il valore dell’export UE scende del 31,3% nel 2025

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