Nel 2025, la produzione e l'export di Parmigiano Reggiano aumentano del 2,7%. La crescita si registra in un quadro economico globale caratterizzato da variabili complesse. La produzione nel territorio interessato si conferma stabile, mentre le esportazioni si incrementano, contribuendo a rafforzare la presenza del formaggio sui mercati internazionali.

La Dop è sempre più internazionale: la quota export supera la metà del totale (50,5%), con una crescita significativa nei mercati extra-UE (+4,2%) Il Parmigiano Reggiano rafforza il proprio posizionamento globale e consolida il valore, in un contesto macroeconomico complesso. È quanto emerge dai dati economici 2025 presentati oggi dal Consorzio nel corso dell’annuale conferenza stampa a Palazzo Giureconsulti a Milano. A fronte di uno scenario segnato da crisi geopolitiche, incertezza sui mercati internazionali e tensioni sul commercio globale, il giro d’affari al consumo ha raggiunto i 3,96 miliardi di euro. Le dinamiche di mercato evidenziano un andamento divergente tra Italia ed estero. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Parmigiano Reggiano, nel 2025 crescono del 2.7% produzione e export

Articoli correlati

Parmigiano reggiano da record: nel 2025 oltre 180mila visitatori nei caseificiIl Parmigiano Reggiano torna protagonista alla 46ª edizione di BIT - Borsa Internazionale del Turismo di Milano (Rho Fiere, 10-12 febbraio), il...

Masterchef sbarca nel Parmense e nelle terre del Parmigiano Reggiano per la prima prova in esternoIl Parmigiano Reggiano è il protagonista della prima prova in esterna della 15esima stagione di Masterchef.

Altri aggiornamenti su Parmigiano Reggiano

Temi più discussi: Prezzi Bmti, fermo il latte spot, salgono burro e Parmigiano Reggiano e suini; Pioggia di soldi pubblici Ue su promozione congiunta Valpolicella e Parmigiano Reggiano; Parmigiano Reggiano, bilancio ok. Ricavi a 59,7 milioni, cresce l’utile; Parmigiano Reggiano, l'assemblea approva il bilancio: ricavi per oltre 59 milioni di euro.

PARMIGIANO REGGIANO: NEL 2025 CRESCONO PRODUZIONE, EXPORT E VALORE AL CONSUMO (1)Roma, 26 mar – Il Parmigiano Reggiano rafforza il proprio posizionamento globale e consolida il valore, in un contesto macroeconomico complesso. È quanto emerge dai dati economici 2025 presentati oggi ... 9colonne.it

Parmigiano Reggiano: l’Assemblea Generale dei Consorziati approva il bilancio consuntivo 2025 e gli interventi per l’equilibrio di mercato In evidenzaIl Consorzio vara un pacchetto di misure per il contenimento dell’offerta, stanziando 15 milioni di euro per incentivare l’autoregolamentazione dei soci. L’obiettivo è accelerare il riposizionamento g ... gazzettadellemilia.it

Con la nostra brochure Tavola in Festa, rendi la tua Pasqua intelligente! Sfogliala e scopri come preparare un cremoso Risotto con gamberi, asparagi e stracchino in cestino di Parmigiano Reggiano Dop. #eurospin #laspesaintelligente - facebook.com facebook