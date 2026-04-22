Nel 2025 si registra un aumento del 165% nel valore delle importazioni di armi in Italia. I principali Paesi di provenienza sono la Svizzera, gli Stati Uniti e il Regno Unito. Le esportazioni italiane di armi raggiungono un totale di circa 9,2 miliardi di euro, con i tre paesi di destinazione più rilevanti. I dati mostrano una variazione significativa rispetto agli anni precedenti, evidenziando un’accelerazione nelle transazioni internazionali del settore.

Ammontano invece a 9,164 miliardi di euro le movimentazioni in uscita. Per l’export i primi tre mercati di sbocco sono Kuwait, Germania e Usa.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Nel 2025 accelera il valore dell’import di armi dell’Italia: +165%. Ai primi tre posti Svizzera, Usa e Regno Unito

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