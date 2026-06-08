A Pinarella si terrà un concerto dei Litfiba durante il tour Raga ‘N Roll. L’evento si svolgerà in una location specifica della zona, con dettagli sulla data e l’orario disponibili presso i punti di contatto ufficiali. Per prenotare i biglietti o ottenere ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi ai referenti indicati sui canali ufficiali dell’organizzazione. Non sono state comunicate altre modalità di prenotazione o dettagli aggiuntivi sull’evento.

? Punti chiave? In Breve Il rock di Raga ‘N Roll arriva a Pinarella il 14 giugno. La musica della storica band fiorentina torna in scena domenica 14 giugno a Pinarella di Cervia con l’evento Tutto Litfiba Live. Lo spettacolo si svolgerà presso il Bagno Italia & Giuliana a partire dalle ore 18:00. L’appuntamento vedrà la partecipazione del tour di Raga ‘N Roll, una produzione dedicata a celebrare l’energia e il sound caratteristici dei Litfiba. Dettagli logistici e modalità di accesso. desidera partecipare alla serata rock, sono disponibili contatti specifici per le informazioni e le prenotazioni. È possibile contattare Michele al numero 393 1574896, Simona al 393 8053475 oppure Massimiliano al 392 3751366. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pinarella: torna il rock dei Litfiba con il tour Raga ‘N Roll

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