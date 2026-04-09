Due importanti produzioni teatrali di livello internazionale arriveranno in città entro il 19 aprile, portando sul palco spettacoli che spaziano tra atmosfere rock e sonorità futuristiche. Le rappresentazioni metteranno a confronto due stili diversi, uno radicato nella musica del passato e l’altro in ambientazioni distopiche che predicono il domani. Entrambe le produzioni sono state create con un forte investimento di risorse e attenzione artistica.

Due grandi produzioni teatrali di matrice internazionale approdano in città entro il 19 aprile, offrendo al pubblico un confronto tra la nostalgia del passato e le visioni distopiche del domani. Mentre Grease occupa le scene del Teatro Repower con l’energia del rock’n’roll anni ’50, We Will Rock You porta sul palco del Teatro Nazionale la forza dei Queen in un contesto post-atomico, creando un doppio appuntamento che spazia dalla leggerezza liceale alla resistenza contro la standardizzazione musicale. L’estetica della nostalgia e il ritorno dell’era della brillantina. Il Teatro Repower ospita fino al 19 aprile una versione rivisitata di Grease, diretta da Mauro Simone, regista nato nel 1979 che porta con sé un legame profondo con questo titolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tra rock’n’roll e futuro: il duello dei grandi musical in scena

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