Pierburg | sciopero per la vendita dei siti di Lanciano e Livorno

Gli operai di Pierburg hanno avviato uno sciopero per protestare contro la vendita dei siti di Lanciano e Livorno. La protesta segue le decisioni aziendali di cedere gli impianti senza aver rispettato gli impegni precedentemente presi con il Ministero. Nel frattempo, il fondo Aequita ha dichiarato di offrire garanzie sul mantenimento dei posti di lavoro, ma non sono stati forniti dettagli specifici.

Perché Rheinmetall ha ignorato gli impegni presi con il Ministero?. Quali garanzie sul futuro dei posti di lavoro offre il fondo Aequita?. Come influirà questa vendita sulle commesse pubbliche dello Stato italiano?. Chi interverrà per garantire la continuità industriale nei siti di Lanciano e Livorno?.? In Breve Sciopero di 8 ore indetto da Fiom Cgil, Fim Cisl e RSU aziendale.. Rheinmetall cede i siti di Lanciano e Livorno al fondo tedesco Aequita.. Azienda ignora gli impegni presi presso il Ministero Adolfo Urso.. Proteste mirano a ottenere garanzie occupazionali per le famiglie dei territori coinvolti.. Lavoratori Pierburg in sciopero dopo la vendita degli stabilimenti di Lanciano e Livorno al fondo Aequita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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