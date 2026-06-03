Pierburg sciopero contro la vendita | i sindacati bloccano i turni

I sindacati hanno bloccato i turni di lavoro presso lo stabilimento Pierburg in protesta contro la vendita dell’azienda. Lo sciopero riguarda le modalità di cessione e coinvolge i lavoratori che chiedono chiarimenti sulla procedura. Lo Stato italiano è stato chiamato in causa, ma non sono stati forniti dettagli ufficiali sul ruolo che avrebbe in questa operazione. Un fondo di investimento con caratteristiche di natura speculativa è stato indicato come possibile acquirente degli impianti.

Perché lo Stato italiano è chiamato in causa in questa vendita?. Chi è il fondo speculativo che punta a rilevare gli impianti?. Come può Rheinmetall ignorare il tavolo istituzionale con il Ministero?. Quali tutele lavorative mancano rispetto a quelle garantite in Germania?.? In Breve Sciopero e assemblea fissati a Lanciano per giovedì 4 giugno dalle 10 alle 12.. Sindacati Fiom Cgil e Fim Cisl contestano vendita impianti di Lanciano e Livorno.. Richiesta vincolo commesse pubbliche al rispetto degli impegni presi con il Mimit.. Obiettivo parità di tutele occupazionali tra lavoratori italiani e colleghi in Germania.. Sciopero e blocco alla Pierburg di Lanciano per la vendita unilaterale degli stabilimenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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