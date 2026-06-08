Picinisco festa degli orapi 2026

Notizia in breve

Nella Val di Comino, si tiene la decima edizione di “Passeggiando tra Profumi e Colori”, la Festa degli Orapi. La manifestazione celebra le eccellenze gastronomiche locali e il paesaggio naturale della zona. L'evento si svolge a Picinisco e coinvolge esposizioni di prodotti tipici, degustazioni e attività culturali legate alla tradizione del territorio. La festa si svolgerà nel 2026, attirando visitatori e appassionati di enogastronomia.