Picinisco festa degli orapi 2026
Nella Val di Comino, si tiene la decima edizione di “Passeggiando tra Profumi e Colori”, la Festa degli Orapi. La manifestazione celebra le eccellenze gastronomiche locali e il paesaggio naturale della zona. L'evento si svolge a Picinisco e coinvolge esposizioni di prodotti tipici, degustazioni e attività culturali legate alla tradizione del territorio. La festa si svolgerà nel 2026, attirando visitatori e appassionati di enogastronomia.
Il fascino incontaminato della Val di Comino e le eccellenze gastronomiche del territorio si fondono nella 10ª edizione di “Passeggiando tra Profumi e Colori” – Festa degli Orapi. L’evento, organizzato dall’Associazione Pro Loco “Prof. Orfeo Vacca” con il patrocinio del Comune di Picinisco, della. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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