Poste Italiane L' ufficio postale di Picinisco diventa Polis

Da frosinonetoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Arriva anche a Picinisco il progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.Sono iniziati, infatti, i lavori di ristrutturazione e rinnovamento della sede di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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