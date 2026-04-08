56ª Festa degli Aquiloni e 30ª Festa di Primavera a San Miniato

Domenica 12 aprile, San Miniato si anima con due eventi tradizionali: la 56ª Festa degli Aquiloni e la 30ª Festa di Primavera. Le strade del centro si riempiono di colori, con aquiloni che si alzano in cielo e bancarelle che offrono specialità locali e prodotti artigianali. La giornata si svolge tra giochi, musica e momenti di socializzazione, attirando residenti e visitatori di tutte le età.

Colori, tradizione e divertimento ravvivano San Miniato domenica 12 aprile con la 56ª Festa degli Aquiloni e la 30ª Festa di Primavera.Fin dal mattino il cielo sopra la Rocca si riempirà di aquiloni, mentre per le vie del borgo si potranno visitare il Mercato della Terra, il Borgo Fiorito e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Festa degli Aquiloni e della Primavera a Sabaudia Festa degli aquiloni domenica al ponte TagliapietraIl cielo sopra il Pontino Tagliapietra, domenica 12 aprile, si dipingerà di tanti colori con la terza edizione della Festa degli Aquiloni organizzata... 56ª Festa degli Aquiloni e 30ª Festa di Primavera - San Miniato 12 Aprile 2026 Festa di Primavera, un weekend tra colori, mercatini e spettacoliLaboratori, volo degli aquiloni, artisti di strada e trenino: il programma completo del fine settimana dedicato a famiglie e comunità ... latinaoggi.eu Festa degli Aquiloni, a San Miniato ospite Alessandro GigliIl Museo Diocesano d’Arte Sacra di San Miniato (PI), in collaborazione con la Cooperativa Girasole di Certaldo ospiterà, nelle sue sale, l’attore, ... gonews.it