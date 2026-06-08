Piantala per la prima volta a Parma la più grande vendita itinerante di piante in Italia

Piantala è il primo pop-up sale in Italia ad aver portato in tour un format multi esperienziale, una narrativa - e più in generale un approccio pop al verde -che ha saputo allargare l'attenzione nei confronti del green a pubblici più ampi, superando i confini della sostenibilità nell'urban living. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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