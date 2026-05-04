Alla Manifattura Tabacchi arriva Piantala la più grande vendita itinerante di piante in Italia

Oltre 70.000 visitatori totali in 7 città e 9 date: se il 2025 è stato l’anno in cui Piantala è stata piantata, il 2026 è quello in cui fiorisce. Il nuovo e più grande viaggio dell’iconico evento green è partito il 6 marzo da Green Pea Torino per toccare 26 città - tra ritorni, conferme ma anche.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Torna Botanica Urbana alla Manifattura Tabacchi: fine settimana dedicato alla natura in cittàFirenze, 19 marzo 2026 – Un appuntamento da non perdere. La primavera a Firenze si apre con il ritorno di Botanica Urbana, l’evento dedicato al mondo delle piante e al rapporto tra natura e città. lanazione.it

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Dall’8 al 10 maggio, @piantala.club trasforma MOTEL, il nuovo spazio eventi di Manifattura Tabacchi, in un market di piante. Oltre 15.000 piante e più di 350 varietà selezionate per adattarsi alla vita domestica contemporanea: un sistema accessibile, pensato - facebook.com facebook