L’Eco | lo spettacolo di Lotta e Sara Segantin per la prima volta a Parma grazie a Parma Sostenibile

A Parma debutta per la prima volta lo spettacolo “L’Eco”, ideato da Lotta e Sara Segantin e diretto da Mauro Sarina. L’evento è promosso dall’associazione Parma Sostenibile e si terrà presso una location cittadina. La rappresentazione affronta temi legati all’ambiente e alla sostenibilità, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza artistica che unisce musica, teatro e messaggi sociali. La data della prima è stata annunciata di recente.