L’Eco | lo spettacolo di Lotta e Sara Segantin per la prima volta a Parma grazie a Parma Sostenibile
A Parma debutta per la prima volta lo spettacolo “L’Eco”, ideato da Lotta e Sara Segantin e diretto da Mauro Sarina. L’evento è promosso dall’associazione Parma Sostenibile e si terrà presso una location cittadina. La rappresentazione affronta temi legati all’ambiente e alla sostenibilità, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza artistica che unisce musica, teatro e messaggi sociali. La data della prima è stata annunciata di recente.
Per la prima volta arriva a Parma “L’Eco”, lo spettacolo di LOTTA e Sara Segantin, con la regia di Mauro Sarina. Venerdì 8 maggio alle 18 al Campus Universitario di Parma, dove il Campus Garden rappresenta oggi uno degli esempi più concreti di Parma Sostenibile, uno spazio vivo in cui.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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