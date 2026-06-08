Piano Estate 2025-2027 ecco chi può partecipare e le attività previste Decreto

Da orizzontescuola.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha approvato un nuovo Piano Estate 2025-2027, che prevede il finanziamento di attività didattiche, sportive, ricreative e di socializzazione durante le sospensioni delle lezioni negli anni scolastici 20252026 e 20262027. Possono partecipare gli istituti scolastici e le associazioni che presenteranno progetti specifici. Le attività devono essere realizzate durante i periodi di sospensione delle lezioni. Il decreto stabilisce le modalità di partecipazione e i criteri di assegnazione dei fondi.

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Il provvedimento, firmato dal ministro Giuseppe Valditara, stanzia complessivamente 300 milioni di euro attraverso il Programma nazionale Scuola e competenze 2021-2027, finanziato con fondi europei. La platea dei destinatari comprende le studentesse e gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Il dicastero di Viale Trastevere ha precisato che potranno accedere ai fondi sia le scuole statali che le scuole paritarie non commerciali; l’intento è di garantire uno spazio sicuro e stimolante per l’aggregazione giovanile. Le attività potranno comprendere laboratori didattici, iniziative sportive, percorsi teatrali, progetti culturali e interventi di rafforzamento delle competenze. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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