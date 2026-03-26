Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, le buste paga dei lavoratori dipendenti subiranno modifiche legate ai bonus e ai sostegni al reddito. La riforma prevede nuove regole che potrebbero portare alla richiesta di restituzione di somme percepite in passato, in alcuni casi. Al tempo stesso, alcune categorie di lavoratori potrebbero avere la possibilità di recuperare determinati importi.

Addio al taglio dei contributi, arriva il nuovo sistema di detrazioni e somme esenti. Caf Cisl Romagna avverte: "L'automatismo delle aziende non è infallibile, controllare la Certificazione Unica è fondamentale" Con la piena operatività della Legge di Bilancio 2025, il sistema di sostegno al reddito entra in una nuova fase e modifica in modo significativo la struttura delle buste paga dei lavoratori dipendenti. Il superamento dell’esonero contributivo lascia spazio a un modello più articolato, basato su somme aggiuntive esenti da tassazione e detrazioni fiscali, entrambe calcolate sul reddito complessivo del lavoratore. Si tratta di un cambiamento importante, pensato per rendere più diretto il beneficio economico, ma che introduce anche nuovi elementi di complessità. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Busta paga 2025, cambiano i bonus: ecco chi rischia di dover restituire i soldi (e chi può recuperarli)

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