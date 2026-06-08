Pian di Massiano la pista ciclopedonale asfaltata diventa un caso Perplessità su impatto ambientale

A Pian di Massiano si è sollevato un dibattito sulla pista ciclopedonale asfaltata recentemente realizzata nel percorso verde “Leonardo Cenci”. Un’interrogazione è stata presentata in consiglio comunale per chiedere chiarimenti sui lavori, che rientrano in un progetto finanziato con fondi del PNRR. La questione riguarda principalmente le possibili ripercussioni ambientali dell’intervento. Nessuna decisione è stata ancora presa, e il caso è ora al centro di discussioni pubbliche.

Presentata in consiglio comunale un’interrogazione in merito ai lavori di realizzazione del nuovo percorso ciclo-pedonale asfaltato all’interno del percorso verde “Leonardo Cenci” di Pian di Massiano, intervento inserito nell’ambito dei progetti finanziati con fondi PNRR. Il testo porta la firma. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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