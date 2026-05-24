Gli accordi tra il club e l'allenatore sono stati definiti, con il tecnico che tornerà in città il primo giugno per il Memorial Gaucci. Tuttavia, lo scambio di documenti tra le parti ha rallentato le trattative, impedendo un annuncio ufficiale. Movimenti di persone si sono verificati a Pian di Massiano, dove si sono svolti incontri relativi al futuro della squadra. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata riguardo alle decisioni finali.

Giovanni Tedesco lascia Perugia con l’intesa già trovata per la prossima stagione. L’allenatore rientrerà in città in occasione del Memorial Gaucci in programma il primo giugno. Riccardo Gaucci, invece, resta in attesa. Anche ieri ci sarebbe stato un incontro con il direttore generale Borras. Un faccia a faccia anche per gli aggiornamenti circa le trattative per la società di Faroni. Perché nonostante la trattativa in corso abbia subito un rallentamento, è ancora viva. A fare un sondaggio approfondito con la proprietà biancorossa sarebbero due imprenditori residenti nel torinese. Nella trattativa pare abbia preso parte anche l’ex procuratore sportivo Franco Zavaglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Perugia-futuro, movimenti a Pian di Massiano. Lo scambio di documenti frena la trattativa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Perugia: 40 piatti e musica al parco di Pian di MassianoDal 4 al 14 giugno 2026, il parco di Pian di Massiano sarà teatro di un evento che durerà nove giorni, dedicato alla gastronomia e alle arti...

Perugia, il mercato di Forte dei Marmi sbarca a Pian di MassianoA Pian di Massiano è arrivato il mercato di Forte dei Marmi, portando con sé bancarelle di moda e artigianato provenienti dalla località toscana.

Si parla di: Grifo verso le scadenze: trattative in corso. Tra ingressi e cessione totale del club.

Grifo, futuro da scrivere per il club di Faroni. Intanto Tedesco dice sì per il prossimo annoLa società smentisce offerte concrete per le quote del club, ma le trattative per una cessione (parziale o totale) proseguono ... lanazione.it

Baseball. Estra Siena a Pian di Massiano contro Perugia capolistaQuesto pomeriggio alle 15, l’Estra Siena Bsc sarà di scena sul diamante di Pian di Massiano per affrontare la capolista Perugia Baseball in occasione della settima giornata del campionato di Serie C, ... lanazione.it