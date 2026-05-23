Dal 4 al 14 giugno 2026, il parco di Pian di Massiano sarà teatro di un evento che durerà nove giorni, dedicato alla gastronomia e alle arti performative. L'iniziativa prevede la presenza di quaranta piatti e musica dal vivo, offrendo un programma che combina cibo e intrattenimento. Il percorso verde Leonardo Cenci sarà il punto di svolta di questa manifestazione, che coinvolgerà diverse attività nel rispetto del calendario indicato.

Dal 4 al 14 giugno 2026, il percorso verde Leonardo Cenci a Pian di Massiano ospiterà nove giorni di eventi dedicati alla gastronomia e alle arti performative. Il doppio appuntamento vede la sinergia tra la rassegna culinaria I love fish, organizzata da Verso Aps, e il nuovo festival culturale I am Festival, curato da UnLab srl, con il sostegno del Comune di Perugia e della Regione Umbria. La manifestazione gastronomica si concentrerà sul tema del pesce come elemento di connessione culturale, esplorando concetti quali la biodiversità e la sostenibilità attraverso il gusto. Durante le due settimane, il parco di Pian di Massiano diventerà un palcoscenico dove oltre 40 preparazioni dedicate ai prodotti dei mari, dei laghi e dei fiumi saranno messe in mostra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia: 40 piatti e musica al parco di Pian di Massiano

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