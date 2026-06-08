Piacenza Expo punta in alto | Utile sopra il milione di euro in cinque anni

L’assemblea dei soci di Piacenza Expo ha approvato all’unanimità il Piano industriale 2026-2030, presentato dal nuovo Consiglio di Amministrazione insediato ad aprile. La società prevede di ottenere un utile superiore a un milione di euro in cinque anni. La riunione si è svolta questa mattina presso il quartiere fieristico di Le Mose.

L’assemblea dei soci di Piacenza Expo, riunitasi questa mattina al quartiere fieristico di Le Mose, ha approvato all’unanimità il Piano industriale 2026-2030 predisposto dal nuovo Consiglio di Amministrazione insediatosi ad aprile. In un contesto economico come quello attuale, pesantemente. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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