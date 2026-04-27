Piacenza Expo dopo 9 anni Giuseppe Cavalli lascia

Piacenza Expo ha annunciato il cambio di leadership dopo nove anni. Questa mattina, durante l’Assemblea dei soci, è stato approvato il bilancio consuntivo 2025 e Giuseppe Cavalli ha concluso il suo incarico di presidente. La società fieristica di Le Mose quindi cambia volto, con nuovi membri che si apprestano a prendere il suo posto. La decisione segna una svolta nella gestione dell’ente.

Cambia volto la governance di Piacenza Expo. Dopo nove anni alla guida della società fieristica di Le Mose, infatti, Giuseppe Cavalli ha chiuso la sua esperienza in veste di presidente nel corso dell’Assemblea dei soci riunitasi questa mattina per l’approvazione del bilancio consuntivo 2025.Per.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Piacenza Expo, prende quota l’ipotesi di un quarto mandato a CavalliAl vertice della governance dell’ente fieristico dal 2017, la Giunta Tarasconi conta di riconfermare l’imprenditore Giuseppe Cavalli Sembrava... Cavalli: «Rispondo con i numeri a tutte le critiche su Piacenza Expo»«Lasciatemi dire la solita battuta: ho sempre detto che Piacenza Expo è la “portaerei economica” del territorio e l’ho dimostrato con i numeri». Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Costruzioni, chiude Gic con oltre 6mila visitatori a Piacenza Expo; Piacenza Expo, lo studio della Cattolica: Genera 50 milioni all’anno per il territorio; Piacenza Expo: Il valore si moltiplica; Piacenza Expo, indotto sul territorio di oltre 50 milioni di euro: Effetti positivi anche sul turismo. Geofluid fiore all’occhiello – AUDIO. Pc Expo: nuova governance con Villa, Montesissa e Maggi. Ok al bilancio 2025Cambia volto la governance di Piacenza Expo. Dopo nove anni alla guida della società fieristica di Le Mose, infatti, Giuseppe Cavalli ha chiuso la sua ... piacenzasera.it Qual è il valore di Piacenza Expo? Oltre 50 milioni di indottoQuanto 'pesa' Piacenza Expo sul sistema economico del nostro territorio? I dibattiti - e le polemiche - sul ruolo dell'ente fiera tornando ciclicamente ad ... piacenzasera.it Piacenza Expo cambia guida dopo nove anni, Giuseppe Cavalli non è più presidente: al suo posto Davide Villa - facebook.com facebook