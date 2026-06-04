Roma 38 nuovi occhi ai semafori | arrivano le Photored a luglio

A Roma, a partire da luglio saranno installati 38 nuovi dispositivi Photored ai semafori. Questi sistemi monitoreranno specifici incroci critici della città. Le installazioni riguarderanno punti strategici scelti per la sicurezza stradale, anche se non sono stati resi noti i dettagli precisi di ogni ubicazione. La misura mira a controllare il rispetto delle norme di circolazione e a rilevare eventuali infrazioni.

Dove verranno installati esattamente i nuovi 38 dispositivi Photored?. Quali incroci critici di Roma saranno sotto sorveglianza da luglio?. Come funzionerà il nuovo sistema di rilevamento automatico delle targhe?. Quali sanzioni e decurtazioni di punti scatteranno per le infrazioni?.? In Breve La rete passerà da 11 a 49 dispositivi totali operativi in città.. I nuovi controlli copriranno 15 incroci strategici tra nord, est e sud.. L'attivazione avverrà dopo una campagna informativa con cartelli e messaggi radio.. Le sanzioni prevedono multe e decurtazione punti secondo l'articolo 146 del Codice.. 38 nuovi dispositivi Photored in arrivo a Roma entro il 30 luglio per monitorare 15 incroci critici della capitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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