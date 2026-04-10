Multe quasi cinque milioni di euro per le infrazioni degli aretini al volante

Nel territorio di Arezzo, le sanzioni amministrative elevate agli automobilisti per violazioni del codice della strada hanno portato a un incasso totale di circa 4,8 milioni di euro. Le multe sono state emesse per diverse infrazioni commesse dai conducenti nel corso dell'ultimo periodo, contribuendo in modo consistente alle entrate del Comune. Questa cifra rappresenta il totale delle sanzioni pagate dagli autisti durante le operazioni di controllo effettuate sul territorio.

Quattro milioni e 800mila euro: a tanto ammontano gli incassi del Comune di Arezzo per le multe elevate agli automobilisti che hanno violato il codice della strada nel territorio cittadino. E' quanto emerge da un'analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope del 2025.I comuni che incassano. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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