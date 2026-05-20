Peste Suina Africana nuovo picco di casi in Liguria

Da genovatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella regione Liguria, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta ha comunicato che, fino al 17 maggio 2026, sono stati rilevati tredici nuovi casi di peste suina africana. Si tratta di un nuovo aumento rispetto ai dati precedenti e rappresenta il picco più recente di segnalazioni nella zona. La situazione è monitorata attentamente dalle autorità sanitarie e veterinarie locali, che continuano a raccogliere informazioni e a seguire gli sviluppi.

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Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, aggiornato al 17 maggio 2026, sono tredici i nuovi casi di peste suina africana registrati in Liguria. In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali. Il totale in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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