Peste Suina Africana nuovo picco di casi in Liguria

Nella regione Liguria, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta ha comunicato che, fino al 17 maggio 2026, sono stati rilevati tredici nuovi casi di peste suina africana. Si tratta di un nuovo aumento rispetto ai dati precedenti e rappresenta il picco più recente di segnalazioni nella zona. La situazione è monitorata attentamente dalle autorità sanitarie e veterinarie locali, che continuano a raccogliere informazioni e a seguire gli sviluppi.

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Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, aggiornato al 17 maggio 2026, sono tredici i nuovi casi di peste suina africana registrati in Liguria. In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali. Il totale in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Peste suina africana: impennata di casi in LiguriaSecondo l'ultimo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, aggiornato al 12 aprile 2026, sono... Peste suina africana: salgono i casi in LiguriaSecondo l'ultimo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, aggiornato all’8 marzo 2026, sono... Il rischio di diffusione della peste suina africana in Svizzera è elevato. Mentre il numero di casi nei suini domestici era in calo da anni in Europa, un nuovo focolaio è apparso in aprile in Italia. buff.ly/eCWBuwo x.com La catena di ristorazione Saizeriya sospende la vendita di piatti a base di prosciutto crudo a causa del divieto di importazione della carne di maiale spagnola dovuto alla peste suina africana. La ripresa delle vendite è ancora da stabilire. reddit