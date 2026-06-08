Perugia detenuta resta incinta in carcere durante un colloquio

Una donna detenuta nel carcere di Capanne è rimasta incinta durante un colloquio con il compagno, anch’egli detenuto, che era stato autorizzato. Dopo l’evento, le autorità hanno deciso di concedere il differimento della pena.

Una detenuta del carcere di Capanne è rimasta incinta durante un colloquio autorizzato con il compagno, anche lui detenuto, ed ha ottenuto il differimento della pena. A riportare la notizia il Corriere dell'Umbria. Per il segretario del Sappe, Fabrizio Bonino, “la situazione dell'istituto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Sesso in carcere tra detenuti a Perugia: lei resta incinta e torna in libertà

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