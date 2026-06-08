Una detenuta in un carcere italiano ha avuto un colloquio con il compagno senza la presenza di un agente di sorveglianza. Dopo l'incontro, la donna è rimasta incinta e ha lasciato la struttura. La procura è stata informata dell'accaduto e sta conducendo approfondimenti per chiarire i dettagli. Non sono stati forniti ulteriori informazioni sulle circostanze dell'incontro o sulle misure di sicurezza adottate.

Una detenuta del carcere di Perugia-Capanne è rimasta incinta dopo un rapporto sessuale con il compagno, anche lui incarcerato, durante un colloquio autorizzato. Come previsto dalla legge, la donna ha ottenuto il differimento della pena da scontare, uscendo quindi dal carcere. A riportare la vicenda è il Corriere dell'Umbria. Gli accertamenti sono in corso: la Procura di Perugia è stata informata su quanto avvenuto. "Profonda preoccupazione" è stata subito espressa dal Sappe (Sindacato autonomo Polizia penitenziaria), che denuncia "gravi carenze organizzative e gestionali" che "esulano dalla sfera di responsabilità" degli agenti., Come riporta il quotidiano, l'incontro fra la donna e il compagno è avvenuto alcuni mesi fa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Perugia, detenuta resta incinta dopo colloquio con il compagno: lascia il carcere

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Sesso in carcere tra detenuti a Perugia: lei resta incinta e torna in libertà

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