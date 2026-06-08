Una detenuta, rimasta incinta dopo un rapporto con il compagno durante un colloquio in carcere, ha ottenuto il differimento della pena. La legge permette di sospendere l’esecuzione della condanna in casi come questo, e così è stato deciso. La donna uscirà temporaneamente dal carcere mentre aspetta di scontare la pena residua. La situazione ha attirato l’attenzione sulle norme che regolano le misure alternative alla detenzione.

Una detenuta rimane incinta dopo un rapporto sessuale durante un colloquio con il compagno, e, come previsto dalla legge, ha ottenuto di differire la pena da scontare, uscendo quindi dal carcere. E’ quanto è successo nell’istituto penitenziario di Perugia-Capanne, secondo quanto scrive oggi il Corriere dell’Umbria e secondo quanto l’ANSA ha potuto verificare. L’incontro è avvenuto alcuni mesi fa fra la donna e il compagno, anche lui detenuto nello stesso istituto di pena. I due avevano ottenuto il via libera per un colloquio interno al carcere, in una normale sala colloqui, non essendo stata istituita una stanza dell’affettività a Capanne. Successivamente, una volta acclarata la gravidanza, la detenuta - come previsto dalla legge - ha chiesto e ottenuto il differimento della pena che doveva scontare, uscendo dal carcere. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Detenuta resta incinta in carcere dopo un colloquio con il compagno: ottiene il differimento della pena

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Sesso in carcere tra detenuti a Perugia: lei resta incinta e torna in libertà

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