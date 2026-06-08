Perugia cambia assemblea con i cittadini per fare il punto sui lavori Monteluce-Sant' Erminio

Il 10 giugno alle 21 al Circolo di Sant’Erminio si terrà un’assemblea pubblica per aggiornare i cittadini sui lavori relativi all’Agenda Urbana tra Monteluce e Sant’Erminio.

Il 10 giugno, alle ore 21, al Circolo di Sant’Erminio si terrà la presentazione dei lavori di Agenda Urbana relativi a Monteluce-Sant’Erminio. Intervengono la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, il vicepresidente della Regione Tommaso Bori, l’assessore ai lavori pubblici del Comune con delega ad Agenda Urbana Francesco Zuccherini, l’assessora alle politiche sociali Costanza Spera. Saranno presenti anche tecnici e progettisti. PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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