Ricostruzione post sisma | 3,6 milioni per la palestra di Sant' Erminio via libera anche ai lavori per tre chiese

Nel territorio comunale di Perugia sono stati approvati nuovi finanziamenti destinati alla ricostruzione dopo il terremoto. Durante l'ultima riunione della Cabina di coordinamento, presieduta dal Commissario Straordinario alla Ricostruzione, sono stati approvati interventi per la palestra di Sant’Erminio e per il restauro di tre chiese. Le risorse complessive ammontano a circa 3,6 milioni di euro.

Fratelli d'Italia esulta: "Risposte concrete dal Governo Meloni". Il Commissario Castelli ha approvato il primo stralcio del Piano delle opere pubbliche e gli interventi sugli edifici di culto Nuove risorse in arrivo per la ricostruzione post sisma nel territorio comunale di Perugia. L’ultima Cabina di coordinamento presieduta dal Commissario Straordinario alla Ricostruzione, il senatore Guido Castelli, ha dato il via libera a un pacchetto di interventi che riguarda sia le infrastrutture pubbliche sia gli edifici di culto danneggiati dagli eventi sismici. Il provvedimento più rilevante riguarda la palestra di Sant'Erminio, struttura strategica per il quartiere, che beneficerà di un finanziamento complessivo di 3,6 milioni di euro destinato alla riqualificazione e al ripristino. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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