lavori al ponte assemblea con i cittadini

Notizia in breve

Giovedì 4 giugno alle 21 si terrà un’assemblea pubblica a Villa Danielli, a Ripafratta, organizzata dalla Provincia di Pisa. L’incontro riguarda i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul Serchio in località Ripafratta. Verranno illustrate le fasi delle lavorazioni e le modalità di intervento. L’evento è aperto ai cittadini e si svolge in via Statale Abetone 344.