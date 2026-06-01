Lavori al ponte assemblea con i cittadini
Giovedì 4 giugno alle 21 si terrà un’assemblea pubblica a Villa Danielli, a Ripafratta, organizzata dalla Provincia di Pisa. L’incontro riguarda i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul Serchio in località Ripafratta. Verranno illustrate le fasi delle lavorazioni e le modalità di intervento. L’evento è aperto ai cittadini e si svolge in via Statale Abetone 344.
Giovedì 4 giugno alle 21 a Villa Danielli Stefanini in via Statale Abetone 344, a Ripafratta, si svolgerà una assemblea pubblica a cura della Provincia di Pisa per illustrare le fasi di lavorazioni per la manutenzione straordinaria del Ponte sul Serchio in località Ripafratta. Incontro pubblico in collaborazione con Pro Loco Ripafratta “Salviamo La Rocca” aps. "Dopo la riunione istituzionale, che si è svolto nelle scorse settimane alla presenza del sottoscritto anche come sindaco di Vecchiano, dell’Amministrazione Comunale di San Giuliano Terme e delle associazioni di categoria, coinvolgiamo adesso direttamente le comunità per informare relativamente ai tempi di avvio del cantiere e di queste importanti lavorazioni per il territorio", spiega il presidente Massimiliano Angori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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