Nella notte tra lunedì e martedì alle 04:00 si gioca l’ultima amichevole prima del Mondiale, tra la nazionale spagnola e il Perù. La Spagna utilizzerà questa partita come ultimo test prima di affrontare la competizione ufficiale. Il Perù, che non parteciperà ai Mondiali, scenderà in campo con la formazione ufficiale. Non sono stati ancora diffusi i dettagli sulle formazioni o le quote di scommessa.

Nella notte tra lunedì e martedì la Spagna giocherà l’ultima amichevole prima di tuffarsi nell’attesissima avventura mondiale: l’avversario sarà il Perù, che non parteciperà alla rassegna iridata. La sfida si disputerà in Messico e subito dopo la Roja partirà per gli Stati Uniti: tutto l’ambiente si aspetta una vittoria dopo il pareggio un po’ deludente. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Perù-Spagna (Amichevole, 09-06-2026 ore 04:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ultimo test per la Roja

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