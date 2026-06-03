Spagna-Iraq Amichevole di preparazione 04-06-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Primo test pre-mondiale per la Roja
Giovedì notte si gioca a La Coruna la prima amichevole pre-mondiale tra la Spagna e l'Iraq, entrambe qualificate per il prossimo torneo. La partita è prevista alle 21:00. È il primo test ufficiale per la nazionale spagnola in vista del mondiale.
Giovedì notte si disputerà la prima amichevole della Spagna in preparazione al prossimo mondiale: la Roja giocherà a La Coruna e affronterà l’Iraq, altra squadra partecipante alla rassegna iridata. La nazionale di De la Fuente non può nascondersi: è campione d’Europa in carica ed è una delle favorite per la vittoria finale. Il sogno di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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