Persona finisce nel fiume soccorsi in azione FOTO

Una persona è caduta nel fiume dal ponte Risorgimento, e i soccorritori sono intervenuti immediatamente. Sono state avviate le ricerche per trovare chi si è immerso nell’acqua. Le operazioni di salvataggio sono in corso, con squadre di soccorso che stanno perlustrando l’area. Non ci sono ancora dettagli sulle condizioni della persona dispersa.

Soccorsi in azione per per le ricerche di una persona che si sarebbe buttata nel fiume, dal ponte Risorgimento.Lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, anche con l'elicottero, che sta sorvolando l'area. Nel fiume, invece, sono al lavoro le imbarcazioni della guardia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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