Una persona investita in viale Redipuglia | soccorsi in azione d' urgenza

Venerdì 10 aprile, all'alba, una persona è stata investita in viale Redipuglia a Lecco. Immediatamente sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ferito in codice rosso. La persona coinvolta nell’incidente è un pedone, e le sue condizioni sono risultate gravi fin da subito. La polizia ha avviato le procedure di ricostruzione dell’accaduto e ha chiuso temporaneamente la strada per consentire le operazioni di soccorso.

Paura per una persona investita in viale Redipuglia a Lecco all'alba di oggi, venerdì 10 aprile. Si tratterebbe di un pedone le cui condizioni sono apparse da subito gravi. Ancora frammentarie le informazioni sull'esatta dinamica dell'accaduto. L'intervento in codice rossoL'allarme è scattato in. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Una donna investita in Valsassina e un ciclista travolto ad Annone: soccorsi urgenti in azione