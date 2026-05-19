Finisce in una scarpata di trenta metri soccorsi in azione in alta Valtrebbbia

Un automobilista è finito in una scarpata di circa trenta metri in alta Valtrebbia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. La dinamica dell’incidente non è ancora nota. Nessuna altra informazione è stata comunicata al momento. La zona è stata messa in sicurezza mentre proseguono le attività di soccorso. La situazione rimane sotto monitoraggio da parte delle forze dell’ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui