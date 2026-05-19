Finisce in una scarpata di trenta metri soccorsi in azione in alta Valtrebbbia
Un automobilista è finito in una scarpata di circa trenta metri in alta Valtrebbia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. La dinamica dell’incidente non è ancora nota. Nessuna altra informazione è stata comunicata al momento. La zona è stata messa in sicurezza mentre proseguono le attività di soccorso. La situazione rimane sotto monitoraggio da parte delle forze dell’ordine.
Sono in corso in alta Valtrebbia i soccorsi a un automobilista che è finito in fondo a una scarpata di circa trenta metri. L'incidente è accaduto in località Losso di Ottone dove stanno intervenendo i vigili del fuoco di Bobbio insieme ai colleghi del Nucleo Saf di Piacenza. Insieme a loro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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