Durante l’Xbox Games Showcase 2026 è stato mostrato il primo trailer di Persona 6. Il video dura alcuni minuti e presenta un’atmosfera inquietante, con immagini che cambiano rispetto ai capitoli precedenti. L’annuncio è stato accompagnato dalla conferma dell’uscita del nuovo capitolo, sviluppato da Atlus. La presentazione ha attirato l’attenzione dei fan e degli appassionati di giochi di ruolo giapponesi. Nessuna data di uscita ufficiale è stata comunicata.

L’attesa è finalmente terminata. Durante l’Xbox Games Showcase 2026, Atlus annunciato Persona 6, il nuovo capitolo della celebre serie JRPG che ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo. Ma stavolta le carte in tavola sono completamente diverse: dimenticate le vivaci vie di Tokyo, le scuole superiori e i colori accesi che hanno caratterizzato Persona 5. Il primo teaser trailer del sesto capitolo ci trasporta in un’atmosfera radicalmente opposta, fatta di oscurità, pioggia battente e simboli di morte. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, il publisher giapponese ha pubblicato il video di presentazione del nuovo capitolo della serie, che si apre con una panoramica inquietante: un cimitero immerso nella notte più buia, circondato da un bosco che trasuda un’aura sinistra. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Persona 6 è finalmente realtà: il primo trailer cambia tutto (e ha un’atmosfera inquietante)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RESIDENT EVIL CODE VERONICA REMAKE È REALTÀ! IL TRAILER HA LASCIATO TUTTI SENZA PAROLE

Notizie e thread social correlati

Il momento che tutti aspettavamo è finalmente arrivato: HBO ha rilasciato il primo trailer ufficiale della serie dedicata a Harry Potter! E c'è anche la data di uscitaHBO e Warner Bros hanno pubblicato il primo trailer ufficiale della serie televisiva dedicata a Harry Potter.

‘Euphoria 3’: atmosfera da apocalisse per una stagione che cambia tuttoLa terza stagione di Euphoria presenta un’atmosfera da apocalisse, con un cambio radicale nell’ambientazione e nella struttura dei personaggi.

Temi più discussi: Persona 6: l'attesa è finita? L'annuncio all'Xbox Games Showcase, secondo un insider; Persona 6 è ufficiale, ecco i primi dettagli; ATLUS non risparmia le sorprese: rivelato Persona 6; Xbox Games Showcase: tutti gli annunci dello show.

Xbox Games Showcase 2026 | Persona 6 è realtà: ecco il teaser trailerDal palco dell'Xbox Game Showcase Persona 6 si è finalmente mostrato, tramite un breve teaser trailer: Atlus sta tornando! tuttotek.it

Dopo 6 mesi senza contatti, finalmente mi rendo conto che amavo la persona, non solo il ruolo reddit

Persona 6 è ufficiale: Atlus rompe il silenzio all’Xbox Games Showcase 2026 con un teaser misterioso e… verdeDurante l’Xbox Games Showcase 2026, Atlus ha interrotto il silenzio e ha presentato il primo teaser ufficiale di Persona 6. vgmag.it