HBO e Warner Bros hanno pubblicato il primo trailer ufficiale della serie televisiva dedicata a Harry Potter. La produzione ripropone la storia di

I l binario 9 e ¾ sta per riaprirsi, questa volta sul piccolo schermo. HBO e Warner Bros hanno finalmente diffuso il primo trailer ufficiale di Harry Potter e la pietra filosofale, la serie televisiva che promette di riportare i fan nel Wizarding World con un livello di dettaglio mai visto prima. La clip, attesissima dopo mesi di speculazioni sul cast, conferma la data di uscita: il debutto è fissato per il 25 dicembre 2026. Non si tratta di un semplice reboot, ma di un progetto decennale che dedicherà un’intera stagione a ognuno dei sette romanzi di J.K. Rowling, coinvolta direttamente come produttrice esecutiva per garantire la massima fedeltà all’opera originale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il momento che tutti aspettavamo è finalmente arrivato: HBO ha rilasciato il primo trailer ufficiale della serie dedicata a Harry Potter! E c'è anche la data di uscita

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