La terza stagione di Euphoria presenta un’atmosfera da apocalisse, con un cambio radicale nell’ambientazione e nella struttura dei personaggi. La serie si distingue per un’architettura narrativa che si sgretola, portando a un mutamento totale rispetto alle stagioni precedenti. La narrazione si sviluppa in un contesto di crisi, con scene e atmosfere che riflettono un senso di caos e dissoluzione. La trasformazione coinvolge sia le ambientazioni sia il modo in cui i personaggi vengono rappresentati.

Euphoria terza stagione è stata un vero manuale di studio per pubblico e studio. Motivo? un atmosfera del tutto mutata, in un architettura dei personaggi che crolla. Tutto cambia in questa stagione e molti sono le tessere mancanti del suo puzzle, capaci di far brancolare nel buio anche lo spettatore. Vediamo di cosa si tratta questa terza stagione, tra perdite e nuove prospettive. Un nuovo pattern infernale. La terza – e probabilmente l’ultima – stagione di Euphoria è un caso di studio in eccesso. È l’Artemide II degli spettacoli televisivi, che va così oltre la cima che passa la Luna prima di schiantarsi di nuovo sulla Terra. Quella che... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Euphoria 3’: atmosfera da apocalisse per una stagione che cambia tutto

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Gianna Canova parla della terza stagione di Euphoria | Sky Italia

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